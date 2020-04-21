Путин обсудил с Рухани борьбу с коронавирусом и энергетику

Тегеран, Иран (Фото: Vahid Salemi / AP)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Иран Хасаном Рухани, сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора лидеры двух стран подробно обсудили «проблематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции». «В этой связи Хасан Рухани поблагодарил за оказанную Россией помощь Ирану», — уточняет Кремль.

Кроме того, президенты обсудили реализацию крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

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