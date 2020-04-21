Политика , 21 апр, 18:54
0
Путин обсудил с Рухани борьбу с коронавирусом и энергетику
Тегеран, Иран
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Иран Хасаном Рухани, сообщается на сайте Кремля.
Во время разговора лидеры двух стран подробно обсудили «проблематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции». «В этой связи Хасан Рухани поблагодарил за оказанную Россией помощь Ирану», — уточняет Кремль.
Кроме того, президенты обсудили реализацию крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта.
Материал дополняется