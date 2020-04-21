У чиновников администрации Ленобласти выявили коронавирус

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Администрация Ленинградской области перешла на удаленный режим работы после подтверждения коронавируса у некоторых сотрудников. Об этом сообщил глава области Александр Дрозденко в своем Insatgram-аккаунте.

«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы», — написал Дрозденко. Он не уточнил, какие именно чиновники заразились.

По словам Дрозденко, члены администрации провели совещание в онлайн-формате, во время которого в том числе обсуждалась возможность открытия парикмахерских в районах, где нет прироста заболевших COVID-19.

Всего в Ленинградской области, по данным регионального оперштаба, обнаружили 496 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки в области выявили 42 новых случая заражения.