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Пандемия коронавируса ,  
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У чиновников администрации Ленобласти выявили коронавирус

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Администрация Ленинградской области перешла на удаленный режим работы после подтверждения коронавируса у некоторых сотрудников. Об этом сообщил глава области Александр Дрозденко в своем Insatgram-аккаунте.

«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы», — написал Дрозденко. Он не уточнил, какие именно чиновники заразились.

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По словам Дрозденко, члены администрации провели совещание в онлайн-формате, во время которого в том числе обсуждалась возможность открытия парикмахерских в районах, где нет прироста заболевших COVID-19.

Всего в Ленинградской области, по данным регионального оперштаба, обнаружили 496 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки в области выявили 42 новых случая заражения.

21 апреля власти Санкт-Петербурга заявили о кризисе со средствами индивидуальной защиты для медиков и аппаратами ИВЛ. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе ожидают новую волну появления заболевших коронавирусом, в то время как необходимое оборудование на исходе.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Ленинградская область
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