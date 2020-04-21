Волин назвал число журналистов в России с подтвержденным коронавирусом

Алексей Волин (Фото: Victor Boyko / Getty Images)

В России коронавирус подтвердили у примерно ста журналистов, об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, передает «Интерфакс».

«Около сотни журналистов имеют на сегодняшний день подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция», около 500 человек находится на карантине и самоизоляции», — сказал Волин. По его словам, недавно в Москве зарегистрировали первый случай смерти в России журналиста, заболевшего коронавирусной инфекцией.

Волин также отметил, что СМИ продолжают работу во время нерабочего периода, введенного президентом России для борьбы с распространением вируса.

В России за последние сутки обнаружили 5642 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 52 763 человека. Наибольшее количество новых инфицированных нашли в Москве, где зафиксировали 3083 случая за сутки. Всего в столице с начала эпидемии зарегистрировали 29 433 пациента с коронавирусом.