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Bild узнала об отмене Октоберфеста из-за коронавируса

По данным издания, во вторник об отмене фестиваля пива официально объявят премьер-министр Баварии и обер-бургомистр Мюнхена
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Баварские власти приняли решение об отмене пивного фестиваля Октоберфест, сообщает газета Bild. По данным издания, решение уже является окончательным, но официально о нем объявят на пресс-конференции во вторник, 21 апреля, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

На сайте Баварской государственной канцелярии сообщается, что пресс-конференция Зёдера и Райтера, на которой будет объявлено о ситуации с Октоберфестом, начнется 21 апреля в 9:00 (10:00 мск).

Традиционный пивной фестиваль в 2020 году должен был пройти с 19 сентября по 4 октября. В начале апреля главный организатор Октоберфеста Клеменс Баумгартнер заявлял, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, проведение фестиваля планируется в обычном режиме, однако окончательное решение будет принято в соответствии с рекомендациями медиков и указаниями властей Германии и Баварии.

15 апреля Зёдер говорил о малой вероятности проведения Октоберфеста в 2020 году. «Я настроен очень, очень скептично и, исходя из сегодняшней перспективы, могу с трудом себе представить, что проведение такого массового мероприятия станет возможным», — заявил он в эфире радиокомпании Byerischer Rundfunk (крупные массовые мероприятия в Германии, как ожидается, останутся под запретом до конца августа).

Праздник пива Октоберфест
Фотогалерея 

По данным Института Роберта Коха (Robert Koch Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ, подчинен Минздраву страны), на 20 апреля в Германии выявлено более 141,6 тыс. случаев заражения COVID-19 (плюс 1775 за последние сутки), 4404 человека умерло (плюс 110 за сутки).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Евгений Калюков
Теги: Октоберфест, Германия, пиво
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