Агаларов заявил о «самых больших долгах» миллиардеров из списка Forbes

Араз Агаларов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В рейтинге миллиардеров, который каждый год составляет журнал Forbes, находятся самые закредитованные люди России. Такое мнение во время интервью телеканалу РБК высказал президент Crocus Group Араз Агаларов.

«У меня такое ощущение, что этот список Forbes формируется по степени, кто больше должен. То есть все, буквально все, кто работает на внутреннем рынке, и все, кто в этом списке, поверьте мне, у них самые большие долги», — заявил Агаларов.

Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших бизнесменов России на прошлой неделе. В нем Араз Алагалов занял 55-е место: его состояние оценивается в $1,7 млрд, за год оно снизилось на $200 млн.

По словам Алагарова, его состояние в рейтинге оценивалось по стоимости недвижимости за вычетом суммы долгов. «Вот эта разница — это так называемое наше состояние. Физических денег у нас на руках нет, потому что все деньги, которые у нас появляются, мы вкладываем в здания и сооружения», — пояснил Агаларов.