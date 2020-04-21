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Агаларов заявил о «самых больших долгах» миллиардеров из списка Forbes

Араз Агаларов   (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В рейтинге миллиардеров, который каждый год составляет журнал Forbes, находятся самые закредитованные люди России. Такое мнение во время интервью телеканалу РБК высказал президент Crocus Group Араз Агаларов.

«У меня такое ощущение, что этот список Forbes формируется по степени, кто больше должен. То есть все, буквально все, кто работает на внутреннем рынке, и все, кто в этом списке, поверьте мне, у них самые большие долги», — заявил Агаларов.

Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших бизнесменов России на прошлой неделе. В нем Араз Алагалов занял 55-е место: его состояние оценивается в $1,7 млрд, за год оно снизилось на $200 млн.

По словам Алагарова, его состояние в рейтинге оценивалось по стоимости недвижимости за вычетом суммы долгов. «Вот эта разница — это так называемое наше состояние. Физических денег у нас на руках нет, потому что все деньги, которые у нас появляются, мы вкладываем в здания и сооружения», — пояснил Агаларов.

Поскольку составление рейтинга потребовало нескольких месяцев, он не отражает текущей ситуации с состоянием бизнесменов, указал Агаларов. «Сегодня это была бы совершенно другая история. При ситуации, в которой мы оказалась, — кому нужны эти здания и сооружения?» — удивляется Агаларов. Стоимость долгов при этом осталась неизменной, добавляет бизнесмен. «Пандемия не пандемия, деньги банку нужно возвращать в любом случае», — заключил Агаларов.

Основная специализация Crocus Croup — управление коммерческой недвижимостью. В том числе группе принадлежит выставочный центр Crocus Expo, площадь которого превышает 1 млн кв. м. Выставочный центр, а также океанариум, торговые центры, рестораны и фитнес-центры, которые принадлежат Crocus Croup, сейчас закрыты из-за ограничений, направленных на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции.

Россияне в списке миллиардеров Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

В Москве и Московской области работа всех магазинов кроме продовольственных и тех, что торгуют товарами первой необходимости, была запрещена 25 марта. Непродовольственные магазины могут работать только в формате доставки. Позже подобные ограничения ввели и другие регионы.

Теги: Араз Агаларов, Crocus Group, Forbes, миллиардеры
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