Агаларов оценил возможность введения прогрессивной налоговой шкалы

Араз Агаларов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент Crocus Group Араз Агаларов призвал уменьшить налоговое давление на бизнес в России, в том числе, по мнению бизнесмена, необходимо уменьшить ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом Агаларов заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Агаларова, НДС — самый собираемый налог в России, но к повышению его ставки с 18 до 20% страна оказалась не готова. «20% он в очень развитых странах — в Италии, по-моему, в Германии. Россия к такой ставке не готова. 20-процентный НДС — это, считайте, что донору говорят, что каждый день он будет сдавать по 300 грамм крови. А он это сделать не в состоянии. Он это за счет здоровья делает, вот такая история у нас с НДС», — уверен Агаларов.

Существует обратная зависимость между уровнем налогового давления на бизнес и ростом экономики, указывает бизнесмен. Агаларов отметил, что налоговая нагрузка в России сравнима по уровню с Германией, Францией и Великобританией. «Это группа [стран], где очень большая налоговая нагрузка и самые низкие темпы роста в мире», — пояснил Агаларов. Снижение налоговой ставки повысит собираемость налогов и увеличит налоговую базу, уверен он.

Кроме того, по словам Агаларова, бизнесу необходимы налоговые каникулы, а не отсрочки по уплате налогов. Если после снятия ограничений начать требовать недополученные налоги, «будет очень плохая история», уверен бизнесмен. «Если ресторан не работал два месяца и к нему люди не ходили, это не значит через два месяца люди придут и будут кушать двойные обеды. У него новые деньги, в два раза больше, чтобы закрыть старые дырки, не появятся», — пояснил Агаларов. По его словам, «эти два месяца надо забыть» в отношении налогов. Также в ходе интервью телеканалу РБК Агаларов заявил о необходимости снижения процентных ставок для восстановления бизнеса.