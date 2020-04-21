Разработчик назвал возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска

Машины разведки и управления для новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С» могут поступить в российские войска в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника», входящего в госкорпорацию «Ростех».

Отмечается, что испытания таких машин в составе комплекса ПВО «Гибка-С» успешно завершились в конце 2019 года. По их итогам Министерство обороны составило перечень рекомендаций, предусматривающих повышение эффективности комплекса.

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