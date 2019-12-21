Мобильный комплекс ПВО «Гибка-С» прошел государственные испытания

В России завершились госиспытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С», размещенного на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Военно-промышленной компании, которая занимается производством «Тигров».

Испытания опытных образцов бронеавтомобиля «Тигр» с установленным на нем зенитно-ракетным комплексом «Гибка-С» прошли в 2019 году на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и завершились успешно.

В ходе тестов из «Гибки-С» была произведена стрельба по воздушным целям во время движения бронеавтомобиля на скорости до 30 км/ч.

Зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С» на шасси «Тигра» может применять управляемые ракеты «Верба» и «Игла-С». В состав ЗРК входит до шести машин со стрелками-зенитчиками и одна машина командования.

Комплекс впервые был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2016». Заявлялось, что мобильный комплекс ВПО может следить за воздушной обстановкой, обнаруживать и атаковать цели.