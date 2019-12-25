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В России для войсковой ПВО создадут десять новых образцов вооружений

В России разрабатывают десять новых образцов военной техники для войсковой ПВО, сообщил начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов, передает телеканал «Звезда».

Так, ведется разработка зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» с 57-миллиметровой автоматической пушкой высокой баллистики, предназначенного для борьбы с мини- и микробеспилотниками. Он должен сменить зенитную самоходную установку «Шилка». Помимо этого, планируется завершить госиспытания мишенного комплекса «Адъютант», который еще до принятия на вооружение участвовал в испытаниях системы ПВО С-300В4 «Антей-2500» и ЗРК «Бук-МЗ». Также уже завершил испытания комплекс «Гибка», добавил Леонов.

Шойгу раскрыл число полученных российскими военными новейших вооружений
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В ноябре министр обороны Сергей Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году. По его словам, россиянам покажут С-300В4 «Антей-2500» и С-350 «Витязь», а также ЗРК «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун». Всего за 2019 год российская армия получила более 6,5 тыс. единиц модернизированного и нового вооружения, сообщил Шойгу.

Теги: ПВО, вооружение
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