В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

Минпромторг России внес 246 компаний из 15 отраслей в отраслевой список системообразующих предприятий страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень вошли организации из автомобильной, авиационной, радиоэлектронной, легкой, химической, электротехнической и кабельной промышленности, станкостроения, нефтегазового машиностроения, энергетического, тяжелого, железнодорожного машиностроения, судостроения, лесопромышленного комплекса, промышленностт социально значимых товаров, промышленности обычных вооружений и промышленности боеприпасов и спецхимии.

Список был утвержден по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Как отметили в Минпромторге, на этой неделе ведомство также планирует утвердить перечень системообразующих организаций из 11 отраслей: фармацевтической, медицинской, металлургической, сельскохозяйственной, а также специализированного машиностроения, сферы производства стройматериалов, оптовой и розничной торговли и мебельной промышленности.

Полный список предприятий размещен в специальном разделе ведомства.

16 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства предложил не утверждать жесткий список системообразующих компаний. По его словам, отраслевые министерства должны постоянно мониторить ситуацию и вести свои списки.