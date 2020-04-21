У трех студентов академии Следственного комитета нашли признаки COVID-19

Признаки заражения коронавирусной инфекцией выявили у трех студентов Московской академии Следственного комитета России. Их госпитализировали в одно из учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщается на сайте ведомства.

«Скрупулезный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трех студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, благодаря усилиям медиков, состояние здоровья пациентов оценивается как положительное, а изначальные симптомы заболевания практически отступили.

В понедельник, 20 апреля, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично пообщался по телефону

с каждым из студентов. Они сообщили главе СК, что пребывают в отличном расположении духа.

Отмечается, что во всех образовательных учреждениях ведомства ведется пристальный мониторинг за здоровьем обучающихся.

Ранее в Минобороны России сообщили о заражении коронавирусом нескольких курсантов военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.