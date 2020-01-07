В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.

Среди моряков двое россиян и один индус, уточнили в диппредставительстве. «В посольстве принимают все необходимые меры для освобождения российских граждан», — заявили в дипмиссии.

Ранее о нападении пиратов на судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов, сообщили СМИ. Нападение произошло ночью 2 января. Шесть членов спасательной группы направились на земснаряд, но между ними и нападавшими завязалась перестрелка, в результате которой погибли четыре сотрудника ВМС. В результате пираты захватили судно.