Посольство Индии запросило у МАИ информацию о карантине в общежитии

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Посольство Индии отправило запрос в Московский авиационный институт по поводу закрытого на карантин общежития на ул. Вилиса Лациса, 14, сообщили РБК в пресс-службе посольства Индии в России. По словам учащихся, с 29 марта в здании действует строгий карантин — студентам запрещено выходить из комнат.

Один из студентов рассказал РБК, что 29 марта у восьми жильцов общежития появились симптомы вирусной инфекции. «Приехала скорая помощь, заболевшим сделали тесты. Одного студента забрали в больницу, остальным семи сказали самоизолироваться. То же самое рекомендовали сделать и другим студентам в общежитии — самоизолироваться до тех пор, пока анализы будут готовы, то есть до среды», — объяснил он.

Другой студент уточнил, что с 27 марта студентам нельзя было покидать общежитие, с 29 марта им запретили выходить из комнат. «В каждой комнате есть туалет и ванная. Нас хорошо кормят — дают рис или макароны, мясо, разные фрукты, воду и напитки», — отметил собеседник РБК.

По словам студента Джорджа Ювараджа, многие жильцы не понимают, почему находятся на карантине. «Администрация говорит, что ни у кого нет официально подтвержденных положительных результатов на COVID-19. Но мы не понимаем, почему только наше общежитие на карантине. 29 марта приезжали четыре машины скорой помощи, в администрации нам сказали, что это был ложный вызов. Информация, которую нам дают, противоречит тому, что мы видим. Многие студенты в панике», — рассказал он.