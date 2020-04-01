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Пандемия коронавируса ,  
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Посольство Индии запросило у МАИ информацию о карантине в общежитии

Фото: Tassadar / Wikimedia Commons

Посольство Индии отправило запрос в Московский авиационный институт по поводу закрытого на карантин общежития на ул. Вилиса Лациса, 14, сообщили РБК в пресс-службе посольства Индии в России. По словам учащихся, с 29 марта в здании действует строгий карантин — студентам запрещено выходить из комнат.

Один из студентов рассказал РБК, что 29 марта у восьми жильцов общежития появились симптомы вирусной инфекции. «Приехала скорая помощь, заболевшим сделали тесты. Одного студента забрали в больницу, остальным семи сказали самоизолироваться. То же самое рекомендовали сделать и другим студентам в общежитии — самоизолироваться до тех пор, пока анализы будут готовы, то есть до среды», — объяснил он.

Другой студент уточнил, что с 27 марта студентам нельзя было покидать общежитие, с 29 марта им запретили выходить из комнат. «В каждой комнате есть туалет и ванная. Нас хорошо кормят — дают рис или макароны, мясо, разные фрукты, воду и напитки», — отметил собеседник РБК.

По словам студента Джорджа Ювараджа, многие жильцы не понимают, почему находятся на карантине. «Администрация говорит, что ни у кого нет официально подтвержденных положительных результатов на COVID-19. Но мы не понимаем, почему только наше общежитие на карантине. 29 марта приезжали четыре машины скорой помощи, в администрации нам сказали, что это был ложный вызов. Информация, которую нам дают, противоречит тому, что мы видим. Многие студенты в панике», — рассказал он.

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В пресс-службе МАИ сообщили РБК, что на данный момент ни у кого из студентов не подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19». «Среди обучающихся университета есть лица, ранее контактировавшие с зараженными коронавирусом. Данным лицам выданы предписания главного санитарного врача соответствующего округа Москвы об их изоляции. Университет обеспечивает выполнение данных предписаний. Во всех общежитиях МАИ проводятся меры по профилактике коронавируса, включающие в себя регулярные измерения температуры тела всех проживающих, дезобработку помещений в течение всего дня, установлены автоматические дозаторы с дезсредством, рециркуляторы. Изолированным студентам организовано бесплатное питание», — сказал представитель вуза.

Несколько студентов из Индии обратились в посольство Индии в России с просьбой разобраться в ситуации, рассказали РБК сами учащиеся. Представитель посольства направил запрос в МАИ. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе посольства.

«Мы получили сообщение МАИ об эпидемиологической ситуации в общежитиях и мерах, принятых институтом в отношении COVID-19», — сообщила РБК второй секретарь посольства Сунайна Гахлот. По ее словам, сотрудники дипмиссии постоянно контактируют с руководством вуза.

«Мы также находимся в постоянном контакте со студентами и посоветовали им принять все меры предосторожности и следовать инструкциям, касающимся COVID-19. Посольство регулярно связывается с нашими студентами в России и обязуется оказывать им всевозможную помощь», — добавила она.

В начале марта более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета поместили на карантин. Они жили в одном общежитии со студентом из Италии, у которого подтвердился коронавирус.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, студенты, карантин, МАИ, общежитие, коронавирус, новости РБК
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