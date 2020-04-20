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Голикова назвала регион с наименьшим показателем распространения COVID-19

Татьяна Голикова (Фото: Правительство России / Global Look Press)

Самый низкий показатель распространения COVID-19, по данным на 20 апреля, среди российских регионов зафиксировали в Кемеровской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки, трансляцию которого вел РБК.

Голикова объяснила, что эта цифра рассчитывается исходя из числа заболевших на 100 тыс. населения. По ее словам, средний показатель составляет 32,1 заболевшего на 100 тыс. населения.

В девяти регионах этот показатель превышен. «Это Москва, Московская область, Ингушетия, Коми, Мурманская и Магаданская области, Марий Эл, Мордовия и Санкт-Петербург. Самый низкий показатель распространения болезни — в Кемеровской области», — добавила вице-премьер.

Голикова сообщила о 285 очагах заболевания COVID-19
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Голикова также сообщила, что среди мужчин средний возраст заболевших составляет 44,7 года. Для женщин средний возраст чуть выше — 47,9 года. В России доля пожилых людей среди заболевших ниже, чем в среднем по миру, — 15,5% от общего числа инфицированных. При этом несовершеннолетних среди пациентов с COVID-19 — 7,6%, что примерно соответствует общемировому показателю.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, первое место по числу больных в России занимает Москва — 26,3 тыс. человек. На втором месте — Подмосковье с 5,2 тыс. заболевших. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где COVID-19 подтвержден у 1846 жителей.

В пятерку регионов с самым большим количеством заболевших также входит Нижегородская область (759) и Республика Коми (491).

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Татьяна Голикова, коронавирус, регионы
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Голикова сообщила о 285 очагах заболевания COVID-19
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