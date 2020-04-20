В Минздраве Кубани назвали обычной практикой пошив бахил санитарами

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом является обычной практикой, так как в многоразовых бахилах медикам неудобно работать. Об этом РБК заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минздрав Краснодарского края прокомментировал слова регионального заместителя министра здравоохранения Валентины Игнатенко, что младший медперсонал должен самостоятельно шить бахилы для больниц. Об этом она заявила руководителям местных медицинских учреждений на конференции 18 апреля. Пошив одноразовых бахил санитарами является обычной практикой, заявили РБК в пресс-службе ведомства.

Лидер профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева опубликовала в своем Twitter видеозапись, на которой заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко отчитывает врачей за то, что они не привлекают младший медперсонал к пошиву бахил. «Переложить с больной головы на здоровую — это любимое занятие чиновников. В больницах Краснодарского края нет СИЗ. Кто виноват? Ну, конечно, медики и виноваты: не могут себе нашить бахил и костюмов. Ну не вина же это замминистра здравоохранения края Игнатенко», — возмутилась Васильева в своем посте.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения РБК заявили, что «излишне эмоциональная» речь Игнатенко была вызвана тревогой за ситуацию в каждом лечебном учреждении, а пошив бахил младшим медперсоналом является нормальной практикой. «Пошив отдельных марлевых масок, тканевых бахил всегда являлся обычной практикой и входит в обязанности младшего медицинского персонала. Бахилы бывают многоразовыми и одноразовыми. Многоразовые бахилы используются в течение всего периода работы медперсонала в так называемой грязной зоне инфекционных отделений, после чего проходят дезинфекцию. К сожалению, работать восьмичасовую смену в таких бахилах не очень комфортно для медработников, поскольку в основе они резиновые. Именно поэтому на селекторе руководителям больниц было предложено организовать пошив одноразовых тканевых бахил, работать в которых медикам значительно удобнее», — отметили в пресс-службе.



Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко обратилась к руководителям больниц региона на конференции 18 апреля. На видео Игнатенко заявляет, что больницам не хватает «элементарных бахил» и нужно каждой шить их своими силами: «В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы «Тайвек» там, допустим, или маски лицевые, или очки, или респираторы — проблема. Бахилы — две тряпочки сшить. Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. <…> Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?»

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