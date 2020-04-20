Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 13:51
Юристы оценили предложения по урегулированию отношений соседей по даче Общество, 17:36 Путин назвал приоритетную группу людей для обеспечения вакциной Общество, 17:32 Олимпийская чемпионка раскритиковала катание Трусовой Спорт, 17:30 Вечный, молодой: когда наука победит старость Футурология, 17:29  В Минздраве Кубани назвали обычной практикой пошив бахил санитарами Общество, 17:23 Майнеры, акции и коронавирус. Почему биткоин скоро подешевеет Крипто, 17:20 Как пандемия коронавируса изменит экономику Рунета в 2020 году Pro, 17:20 В Свердловской области ограничили продажу алкоголя на период самоизоляции Общество, 17:19 Глава Минздрава выразил надежду на начало спада эпидемии COVID к лету Общество, 17:11 Российский хоккеист Григоренко вернулся в НХЛ Спорт, 17:10 Путин объяснил отправку помощи США и Италии выгодами для России Общество, 17:10 Голикова назвала регион с наименьшим показателем распространения COVID-19 Общество, 17:05 Суд объяснил претензии к франчайзи KFC по нарушениям режима самоизоляции Общество, 17:05 От «Убивая Еву» до «Эйфории»: как сериалы влияют на наш гардероб Стиль, 17:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Минздраве Кубани назвали обычной практикой пошив бахил санитарами

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом является обычной практикой, так как в многоразовых бахилах медикам неудобно работать. Об этом РБК заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минздрав Краснодарского края прокомментировал слова регионального заместителя министра здравоохранения Валентины Игнатенко, что младший медперсонал должен самостоятельно шить бахилы для больниц. Об этом она заявила руководителям местных медицинских учреждений на конференции 18 апреля. Пошив одноразовых бахил санитарами является обычной практикой, заявили РБК в пресс-службе ведомства.

Лидер профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева опубликовала в своем Twitter видеозапись, на которой заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко отчитывает врачей за то, что они не привлекают младший медперсонал к пошиву бахил. «Переложить с больной головы на здоровую — это любимое занятие чиновников. В больницах Краснодарского края нет СИЗ. Кто виноват? Ну, конечно, медики и виноваты: не могут себе нашить бахил и костюмов. Ну не вина же это замминистра здравоохранения края Игнатенко», — возмутилась Васильева в своем посте.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля
Общество

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения РБК заявили, что «излишне эмоциональная» речь Игнатенко была вызвана тревогой за ситуацию в каждом лечебном учреждении, а пошив бахил младшим медперсоналом является нормальной практикой. «Пошив отдельных марлевых масок, тканевых бахил всегда являлся обычной практикой и входит в обязанности младшего медицинского персонала. Бахилы бывают многоразовыми и одноразовыми. Многоразовые бахилы используются в течение всего периода работы медперсонала в так называемой грязной зоне инфекционных отделений, после чего проходят дезинфекцию. К сожалению, работать восьмичасовую смену в таких бахилах не очень комфортно для медработников, поскольку в основе они резиновые. Именно поэтому на селекторе руководителям больниц было предложено организовать пошив одноразовых тканевых бахил, работать в которых медикам значительно удобнее», — отметили в пресс-службе.

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко обратилась к руководителям больниц региона на конференции 18 апреля. На видео Игнатенко заявляет, что больницам не хватает «элементарных бахил» и нужно каждой шить их своими силами: «В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы «Тайвек» там, допустим, или маски лицевые, или очки, или респираторы — проблема. Бахилы — две тряпочки сшить. Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. <…> Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?»

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее


Ранее врачи Покровской больницы в Санкт-Петербурге выступили с просьбой обеспечить их средствами защиты. В городском комитете здравоохранения заявили, что больных коронавирусом в данном медучреждении нет. Вскоре в больнице было выявлено 27 случаев COVID-19 среди пациентов и персонала.

По данным на 20 апреля, в России зафиксировано 47,1 тыс. случаев COVID-19 (плюс 4 268 за сутки). Умерли от этой инфекции 405 человек и выздоровели 3446. В Краснодарском крае общее число заразившихся достигло 417 человек (плюс 34 за сутки). 70 заболевших выздоровели и выписаны, восемь скончались.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Алена Прохоренко
Теги: Минздрав Кубани, бахилы
Материалы по теме
Глава Минздрава заявил о «гладком» течении эпидемии в Москве
Общество
Минздрав Башкирии сообщил о смерти второго пациента с коронавирусом
Общество
В Минздраве заявили об угрозе передачи коронавируса на 4 метра
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter