В Кремле анонсировали совещание Путина с экспертами по коронавирусу

Дмитрий Песков (Фото: Павел Головкин / AP)

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание с экспертами по коронавирусу. С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У него запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, где примут участие ведущие эксперты», — сказал Песков.

По его словам, в совещании будут участвовать ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных научно-исследовательских центров России. «Главная цель — понять оценку специалистов, насколько эффективны принимаемые меры по борьбе с инфекцией», — отметил официальный представитель Кремля. Он добавил, что также важно получить их прогнозы насчет развития ситуации.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Владимир Путин уже проводил совещания, посвященные борьбе с COVID-19. Совещание с экспертами состоялось 7 апреля. На следующий день президент обсудил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции с главами российских регионов.

