В Екатеринбурге мужчина с COVID-19 ранил полицейского при госпитализации

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение при охране порядка во время госпитализации мужчины с коронавирусом, сообщает главное управление МВД по области.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 18 апреля в доме на Волгоградской улице в Ленинском районе. Старший участковый уполномоченный помогал сотрудникам Роспотребнадзора при принудительной госпитализации гражданина 1963 года рождения.

Мужчина отказывался ехать в клинику. Он набросился с ножом на полицейского и ранил его в область предплечья. Пострадавшему сотруднику полиции госпитализация не потребовалась. Наряд группы немедленного реагирования территориального ОВД задержал нападавшего и сопроводил до больницы.

По факту происшествия проводится проверка. Как отметил Горелых, против нарушителя могут возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).