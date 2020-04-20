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Пандемия коронавируса ,  
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В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых зараженных COVID-19

В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции в соцсети «ВКонтакте».

Среди заболевших оказались 22 взрослых и два ребенка. Двое заразившихся выезжали в Москву и Сочи, 17 человек контактировали с заболевшими. Пять пациентов никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными зараженными.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 132 человек, 16 выздоровели и трое умерли. В оперштабе отметили, что список районов области, где выявили случаи заболевания, пополнился Черепановским и Коченевским.

В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом
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По данным оперштаба, в детской больнице №3 находятся 40 детей с подозрением на коронавирус, у пятерых подтвердили диагноз. В инфекционную больницу Новосибирска госпитализировали 172 человека с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Накануне во всероссийском оперштабе сообщили, что в стране зарегистрировали более 42 тыс. случаев заражения коронавирусом, 361 человек умер. Впоследствии в столичном штабе рассказали, что в Москве скончались еще 28 пациентов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Новосибирская область, коронавирус
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