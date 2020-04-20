Число жертв стрельбы в Канаде достигло 16 человек

Число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек, помимо открывшего огонь мужчины. Об этом сообщает телеканал CBC. Ранее было известно о десяти жертвах.

Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом. Среди погибших оказалась 23-летняя сотрудница полиции, еще один представитель правоохранительных органов госпитализирован с ранениями, не угрожающими его жизни.

В субботу, 18 апреля, 51-летний Габриэл Уортман устроил стрельбу в Портпике. Изначально полиция заявляла, что его задержали, однако затем стало известно, что стрелок погиб.

Он был одет в форму, похожую на полицейскую, и ехал на автомобиле, которая выглядит как полицейская. Однако Уортман не был сотрудником правоохранительных органов, и номер его машины не был похож на номера на служебных автомобилях.