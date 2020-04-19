Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Полиция задержала устроившего стрельбу мужчину на юго-востоке Канады Общество, 21:22 В Брюсселе на скульптуру «Писающего мальчика» надели медицинскую маску Общество, 21:01 Россиянин Непомнящий проиграл в первом туре онлайн-турнира по шахматам Спорт, 20:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля Общество, 20:51 Гендиректор «Уфы» сообщил об интересе «Удинезе» к Фомину Спорт, 20:32 СМИ узнали о договоренности футбольных властей Испании доиграть сезон Спорт, 20:24 Каррера назвал самую памятную игру «Спартака» Спорт, 20:04 В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы Общество, 20:02 Ozon начал продавать услугу тестирования на коронавирус на дому Бизнес, 19:42 Экс-главный тренер сборной России оценил перспективы Капризова в НХЛ Спорт, 19:26 Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения Общество, 19:25 Форвард «Спартака» Шюррле помог главному тренеру Тедеско покинуть Россию Спорт, 19:18 Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Финансы, 19:13 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 18:49
Новости без коронавируса ,  
0 

Полиция задержала устроившего стрельбу мужчину на юго-востоке Канады

Фото: John Morris / Reuters

Мужчина открыл стрельбу по людям в канадском городе Портапик (провинция Новая Шотландия). В результате имеются жертвы, стрелок задержан и помещен под стражу, говорится в заявлении полиции на странице в Twitter.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в минувшую субботу, 18 апреля. Задержанным оказался 51-летний Габриэл Уортман. Он был задержан спустя несколько часов после случившегося.

Как отметили в полиции, стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не является. Мотивы нападения мужчины пока неизвестны.

Материал дополняется

Теги: Канада, полиция, жертвы, массовая стрельба
Материалы по теме
В аэропорту Схипхол в Нидерландах задержали вооруженного мужчину
Общество
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter