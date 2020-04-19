Новости без коронавируса , 19 апр, 21:22
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Полиция задержала устроившего стрельбу мужчину на юго-востоке Канады
Мужчина открыл стрельбу по людям в канадском городе Портапик (провинция Новая Шотландия). В результате имеются жертвы, стрелок задержан и помещен под стражу, говорится в заявлении полиции на странице в Twitter.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в минувшую субботу, 18 апреля. Задержанным оказался 51-летний Габриэл Уортман. Он был задержан спустя несколько часов после случившегося.
Как отметили в полиции, стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не является. Мотивы нападения мужчины пока неизвестны.
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