Полиция задержала устроившего стрельбу мужчину на юго-востоке Канады

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Мужчина открыл стрельбу по людям в канадском городе Портапик (провинция Новая Шотландия). В результате имеются жертвы, стрелок задержан и помещен под стражу, говорится в заявлении полиции на странице в Twitter.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в минувшую субботу, 18 апреля. Задержанным оказался 51-летний Габриэл Уортман. Он был задержан спустя несколько часов после случившегося.

Как отметили в полиции, стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не является. Мотивы нападения мужчины пока неизвестны.

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