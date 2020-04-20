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Десять человек погибли при стрельбе на юго-востоке Канады

По меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в канадском городе Портапик в провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, среди погибших — стрелок и 23-летняя сотрудница полиции Хайди Стивенсон. Еще один полицейский получил ранение, его госпитализировали. Травмы не угрожают его жизни. Однако число жертв может увеличиться, расследование продолжается, отметили в ведомстве.

Стрельба произошла в субботу, 18 апреля. По данным полиции, огонь открыл 51-летний Габриэл Уортман. Первоначально в полиции сообщали, что стрелка задержали.

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На нем была форма, похожая на полицейскую, однако он не был сотрудником правоохранительных органов. Помимо этого он ехал на машине, которая была похожа на полицейскую, но номера автомобиля отличались от тех, что бывают на служебных машинах.

Телеканал CBC пишет, что человек с именем Габриэл Уортман числится на сайте Общества стоматологов Новой Шотландии. По данным записей о собственности, он владеет стоматологической клиникой и другой недвижимостью городе Датрмут и тремя объектами недвижимости в Портапике, отмечает канал.

Теги: Канада, стрельба
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