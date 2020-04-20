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Пандемия коронавируса ,  
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Число зараженных коронавирусом в психбольнице в Архангельске достигло 70

Число зараженных коронавирусом в Архангельской государственной психиатрической больнице возросло до 70, сообщается на сайте регионального правительства. Ранее в апреле сообщалось о более 50 заболевших.

Среди зараженных инфекцией оказались как пациенты, так и сотрудники медучреждения. Министр здравоохранения региона Антон Карпунов отметил, что в помещениях больницы провели полную дезинфекцию, для заболевших организовали инфекционный стационар, а также обсерватор для наблюдения за теми, кто контактировал с зараженными.

В Архангельске выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице
Общество

Глава областного управления Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщал, что первоначально инфекцию обнаружили у одной из сотрудниц психиатрической больницы, после чего заразились другие работники и пациенты.

В результате врио губернатора региона Александр Цибульский поручил разработать меры по усилению режима самоизоляции в Архангельской области.

Председатель областного правительства Алексей Алсуфьев рассказал, что в регионе хотят ввести двухнедельный режим изоляции для жителей области, которые приехали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Республики Коми и Мурманской области. Они также будут должны сообщить о своем приезде органы местного самоуправления. Граждане, которые приедут в регион в командировку, должны будут предоставить справку о том, что они не заражены коронавирусом, чтобы заселиться в отель.

Всего в Архангельской области коронавирусом заразились 114 человек. В России выявили свыше 42 тыс. случаев заболевания, почти 390 человек умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Архангельская область, коронавирус
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