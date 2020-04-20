Число зараженных коронавирусом в психбольнице в Архангельске достигло 70

Число зараженных коронавирусом в Архангельской государственной психиатрической больнице возросло до 70, сообщается на сайте регионального правительства. Ранее в апреле сообщалось о более 50 заболевших.

Среди зараженных инфекцией оказались как пациенты, так и сотрудники медучреждения. Министр здравоохранения региона Антон Карпунов отметил, что в помещениях больницы провели полную дезинфекцию, для заболевших организовали инфекционный стационар, а также обсерватор для наблюдения за теми, кто контактировал с зараженными.

Глава областного управления Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщал, что первоначально инфекцию обнаружили у одной из сотрудниц психиатрической больницы, после чего заразились другие работники и пациенты.

В результате врио губернатора региона Александр Цибульский поручил разработать меры по усилению режима самоизоляции в Архангельской области.