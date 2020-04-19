Число погибших от коронавируса в Москве превысило 200 человек

За последние сутки скончались 28 человек. У большинства из них были сопутствующие хронические заболевания

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За последние сутки в Москве были зафиксированы еще 28 смертей от коронавируса. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Таким образом, общее количество летальных случаев в столице с начала пандемии составляет 204.

В сообщении оперативного штаба указывается, что умерли пациенты в возрасте от 44 до 98 лет, у большинства из которых были сопутствующие заболевания: гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, хроническая обструктивная болезнь легких.

У трех умерших был сахарный диабет, у двоих - хронический бронхит.

Накануне в столице также умерли 28 человек в возрасте от 30 до 93 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания. 37-летнему пациенту поставили диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».