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Пандемия коронавируса ,  
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Число погибших от коронавируса в Москве превысило 200 человек

За последние сутки скончались 28 человек. У большинства из них были сопутствующие хронические заболевания
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За последние сутки в Москве были зафиксированы еще 28 смертей от коронавируса. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Таким образом, общее количество летальных случаев в столице с начала пандемии составляет 204.

В сообщении оперативного штаба указывается, что умерли пациенты в возрасте от 44 до 98 лет, у большинства из которых были сопутствующие заболевания: гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, хроническая обструктивная болезнь легких.

У трех умерших был сахарный диабет, у двоих - хронический бронхит.

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Накануне в столице также умерли 28 человек в возрасте от 30 до 93 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания. 37-летнему пациенту поставили диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».

Утром 19 апреля стало известно о том, что число инфицированных в Москве увеличилось на 3750, достигнув показателя 24323. В оперативном штабе при этом отметили, что 85% заболевших – люди младше 65 лет.

Всего в России с начала пандемии заразились 42,8 тыс. человек. По состоянию на утро 19 апреля 361 человек умер, более 3,2 тыс. выздоровели.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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