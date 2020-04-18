В Архангельске выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 50 пациентов и сотрудников Архангельской государственной клинической психиатрической больницы заразились коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Романа Бузинова.

По его словам, изначально инфекцию выявили у одной из сотрудниц больницы. Затем вирусом заразились пациенты и другие работники учреждения.

«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка ста тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет», — отметил Бузинов.

По словам главы регионального минздрава Антона Карпунова, отдельно стоящее здание отделения больницы, в котором зафиксирован очаг инфицирования, перепрофилируется. Так, на одном из этажей разместят инфекционное отделение для заболевших, а на другом — обсерватор для тех, кто попал в круг контактов. Помимо этого был определен первый круг контактов с заболевшей вне учреждения — этих людей поместили на домашнюю изоляцию.

На фоне случившегося врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил проработать меры по усилению режима самоизоляции на территории региона.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Архангельской области подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом.