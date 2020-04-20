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Пандемия коронавируса ,  
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В Ростове-на-Дону введут пропуска для поездок на работу в связи с вирусом

В Ростове-на-Дону с 23 апреля будут действовать разрешения на перемещение по городу. Соответствующий документ утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщается на сайте регионального правительства.

«Разрешения будут выдаваться работникам организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Оформить документы нужно с 20 по 22 апреля включительно. Выдачей разрешений будет заниматься мэрия Ростова-на-Дону. Работодатели должны отправить администрации города заявки, после чего они получат бланки разрешений. Затем работодатели должны заполнить эти документы, поставить подписи и печати, а потом выдать разрешения сотрудникам.

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Разрешения будут действительны при предъявлении паспорта или удостоверения личности. Документы будут давать право только на перемещение к месту работы и обратно.

В Москве с 15 апреля действует пропускная система для проезда на личном и общественном транспорте в связи с ситуацией с коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции на 19 апреля, в России выявили более 42 тыс. случаев заражения инфекцией, 361 человек умер. В Ростовской области подтвердили 232 случая. Впоследствии в столичном оперштабе рассказали, что в Москве скончались еще 28 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Ростов-на-Дону, коронавирус, пропуск
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