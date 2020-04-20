В Ростове-на-Дону введут пропуска для поездок на работу в связи с вирусом

В Ростове-на-Дону с 23 апреля будут действовать разрешения на перемещение по городу. Соответствующий документ утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщается на сайте регионального правительства.

«Разрешения будут выдаваться работникам организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Оформить документы нужно с 20 по 22 апреля включительно. Выдачей разрешений будет заниматься мэрия Ростова-на-Дону. Работодатели должны отправить администрации города заявки, после чего они получат бланки разрешений. Затем работодатели должны заполнить эти документы, поставить подписи и печати, а потом выдать разрешения сотрудникам.

Разрешения будут действительны при предъявлении паспорта или удостоверения личности. Документы будут давать право только на перемещение к месту работы и обратно.