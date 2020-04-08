Полиция Ростова проверит сообщения о продаже пропусков во время карантина

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В Ростовской области полиция проверит сообщения о продаже пропусков, которые разрешают передвижение во время режима самоизоляции, передает RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«По факту размещенной информации о возможно неправомерных действиях, связанных с продажей справок-пропусков на разрешение передвижения в условиях самоизоляции, сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщил изданию представитель ведомства.

8 апреля издание «АИФ-Ростов» сообщило, что в социальных сетях появились предложения о помощи в получении спецпропусков для беспрепятственного передвижения по Ростову-на-Дону во время обязательной самоизоляции. За 3 тыс. руб. мошенники предлагали оформить временный трудовой договор покупателю, благодаря которому он становился сотрудником сервисного центра по ремонту медицинской техники.

С 31 марта в Ростовской области действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено покидать дома только в крайнем случае, например, для похода за продуктами, выноса мусора или получения неотложной медицинской помощи. Свободно перемещаться по городу также могут сотрудники открытых предприятий, которые не перешли на удаленный режим работы. До 2 апреля они должны были получить справки по форме, указанной в распоряжении губернатора области Василия Голубева.