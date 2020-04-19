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Появилось видео сближения МиГ-31 с истребителем F-16

В интернете появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлена встреча истребителя МиГ-31 с истребителем F-16. Видеозапись размещена на YouTube-канале Fighterbomber.

Кадры были сняты из кабины пилота. На них запечатлен момент подлета пилота F-16, находящегося справа от российского истребителя. Пилот МиГ-31 помахал рукой летчику истребителя НАТО и показал ему большой палец. Тот, в свою очередь, отдалился от российского истребителя.

Затем пилот перевел камеру на левую сторону и показал другой самолет. Предположительно, на кадрах запечатлен стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Когда, где и при каких обстоятельствах было снято видео, не уточняется.

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16 апреля Шестой флот США сообщил о небезопасном перехвате российским истребителем Су-35 своего самолета-наблюдателя P-8A Poseidon во время полета в международном пространстве над Средиземным морем. В заявлении отмечалось, что Су-35 провел высокоскоростной маневр перед самолетом американской миссии на расстоянии 25 футов (чуть меньше 8 метров), что подвергло опасности пилотов и экипаж P-8A Poseidon. После сближения с российским истребителем пилоты США сообщили о турбулентности.

Теги: МиГ-31, F-16, видео, НАТО
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