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Минобороны показало видео перехвата самолета-разведчика США над Балтикой

Минобороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 ВВС США в небе над Балтийским морем.

Видео: Минобороны России

Ранее военные сообщили, что обнаружили воздушную цель над нейтральными водами Балтийского моря, которая двигалась к российской границе. На опубликованных кадрах видно, как российский истребитель из состава дежурных сил ПВО приближается к американскому самолету и сопровождает его.

«После удаления иностранного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сообщили в Минобороны.

Общество
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой

Во вторник, 5 марта, американский самолет-разведчик RC-135V пролетел у западной границы Ленинградской области. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и направился к Финскому заливу.

Теги: Минобороны, Су-27, Балтийское море, самолет-разведчик
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