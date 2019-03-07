Минобороны показало видео перехвата самолета-разведчика США над Балтикой

Минобороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 ВВС США в небе над Балтийским морем.

Видео: Минобороны России

Ранее военные сообщили, что обнаружили воздушную цель над нейтральными водами Балтийского моря, которая двигалась к российской границе. На опубликованных кадрах видно, как российский истребитель из состава дежурных сил ПВО приближается к американскому самолету и сопровождает его.

«После удаления иностранного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сообщили в Минобороны.