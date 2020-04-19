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В храме Софии в Москве опровергли данные о присутствии прихожан на службе

Церковь Софии в Средних Садовниках (Фото: Ирина Дмитриева / ТАСС)

Пасхальное богослужение в храме Софии Премудрости Божией в Москве проходило без прихожан. На мероприятии присутствовали только сотрудники храма и духовенства, сообщил «РИА Новости» настоятель храма протоиерей Владимир Волгин, комментируя появившуюся в СМИ информацию о присутствии людей на богослужении по случаю Пасхи.

«На крестный ход выходили только священнослужители и певчие. Все, кто обслуживает храм, остались внутри», — сказал настоятель храма. Он отметил, что помимо священнослужителей, в храме штатно работают алтарники, певчие, просфорники, дворники, волонтеры, уборщицы. Для них Центральное викариатство (Московская городская епархия) выписала цифровые пропуска, необходимые для выхода на улицу в условиях пандемии коронавируса.

«У нас был очень строгий контроль. И полиция не пропустила бы их в храм без пропусков, они очень внимательно отслеживают это», — добавил Волгин.

Пасхальные богослужения в городах России. Фоторепортаж
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По информации Telegram-канал Baza, в ночь на 19 апреля в храме прошла пасхальная служба, куда попасть могли только VIP-клиенты, заранее оформившие спецпропуска. Отмечается, что на мероприятии присутствовало около 50-60 человек.

По данным Baza, в числе посетителей был актер Иван Охлобыстин, который пришел на службу со своей семьей. С ним была его дочь Анфиса, которая недавно переболела коронавирусом. По данным Telegram-канала, московским властям было известно о проведении службы, так как за безопасностью на мероприятии следила полиция. Гости мероприятия разошлись ближе к 03:00 часам ночи.

РБК обратился за комментарием к представителю Ивана Охлобыстина.

Теги: Москва, собор Святой Софии, Пасха, прихожане, Иван Охлобыстин, новости РБК
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