Суд поддержал вдову Кобзона в деле о банкротстве бизнесмена из-за $25 млн

Арбитражный суд Ставропольского края счел обоснованным заявление Нинели Кобзон, вдовы артиста Иосифа Кобзона, о признании банкротом предпринимателя Вагифа Пейсахова, говорится в картотеке дел.

Согласно решению суда, в отношении бизнесмена введут процедуру реструктуризации долгов, а также утвердят финансового управляющего. «Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов Пейсахова требования Кобзон в сумме 1,5 млрд руб. основного долга», — также сообщается в решении. Результаты процедуры рассмотрят 14 сентября.

В сентябре 2016 года Одинцовский городской суд признал Пейсахова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Истцом по делу выступал Иосиф Кобзон. Суд установил, что Пейсахов брал у артиста деньги в долг на развитие бизнеса. Официально стороны оформили договор займа в феврале 2014 года. В общей сложности предприниматель занял $25 млн.

Позднее Пейсахов признался Кобзону, что не может вернуть деньги, так как проиграл их в покер. Артист обратился в полицию, после чего было заведено дело о мошенничестве. По данным следствия, Пейсахов не планировал возвращать деньги и обманывал Кобзона.