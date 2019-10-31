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Вдова Кобзона попросила обанкротить проигравшего его $25 млн бизнесмена

Вдова народного артиста России Иосифа Кобзона Нинель (Нелли) подала иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, проигравшего $25 млн ее мужа. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Заявление Нинели Кобзон поступило в суд 30 октября. К производству его пока не приняли.

В 2014 году Иосиф Кобзон заключил с Пейсаховым два договора займа на общую сумму задолженности в $25 млн.

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Позднее Пейсахов признался Кобзону, что не может вернуть деньги, так как проиграл их в покер. Артист обратился в полицию, после чего было заведено дело о мошенничестве.

Следствие установило, что бизнесмен не раз брал в долг деньги у Кобзона на развитие бизнеса и не возвращал их. По данным следствия, Пейсахов не планировал возвращать деньги и обманывал Кобзона. В 2016 году суд приговорил Пейсахова к шести годам тюрьмы, а также удовлетворил иск на сумму долга.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
 

Теги: Иосиф Кобзон, вдова, банкротство, деньги
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