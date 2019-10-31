Вдова Кобзона попросила обанкротить проигравшего его $25 млн бизнесмена

Вдова народного артиста России Иосифа Кобзона Нинель (Нелли) подала иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, проигравшего $25 млн ее мужа. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Заявление Нинели Кобзон поступило в суд 30 октября. К производству его пока не приняли.

В 2014 году Иосиф Кобзон заключил с Пейсаховым два договора займа на общую сумму задолженности в $25 млн.

Позднее Пейсахов признался Кобзону, что не может вернуть деньги, так как проиграл их в покер. Артист обратился в полицию, после чего было заведено дело о мошенничестве.