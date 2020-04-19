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Экс-депутат Рады усомнилась в будущем Украины из-за COVID-2019

Меры украинских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции «хаотичны и плохо спланированы», что ставит под угрозу будущее существование страны. Такое мнение выразила в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина» экс-депутат Верховной рады Анна Герман, выпуск доступен на YouTube.

По ее словам, руководство страны не думает о перспективе и не готовится к «поствирусному периоду». «И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?», — сказала Герман.

Экс-депутат отметила, что власти больше заботятся о получении нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), чем о мерах по борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля
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В конце марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в апреле страна может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если примет два законопроекта — о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и земельной реформе.

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Позднее, 3 апреля, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине кредитный транш в размере $1 млрд. «Украинская экономика показывает желанные признаки восстановления», — отмечалось в сообщении организации.

Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить во время эпидемии
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18 апреля Зеленский отметил, что в условиях коронавируса перед украинцами главным является не комфорт, а выживание. «Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт — выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем», — сказал президент.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировали 5,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом 133 заразившихся пациента умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Украина, коронавирус
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