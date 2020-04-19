Экс-депутат Рады усомнилась в будущем Украины из-за COVID-2019

Меры украинских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции «хаотичны и плохо спланированы», что ставит под угрозу будущее существование страны. Такое мнение выразила в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина» экс-депутат Верховной рады Анна Герман, выпуск доступен на YouTube.

По ее словам, руководство страны не думает о перспективе и не готовится к «поствирусному периоду». «И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?», — сказала Герман.

Экс-депутат отметила, что власти больше заботятся о получении нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), чем о мерах по борьбе с коронавирусом.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в апреле страна может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если примет два законопроекта — о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и земельной реформе.