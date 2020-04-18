Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить во время эпидемии

Во время пандемии коронавируса перед украинцами стоит задача выжить, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт — выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен», — сказал Зеленский.

По данным украинского Минздрава на 17 апреля, в стране зафиксировано 4662 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших выявлено в Киеве (705 человек) и Черновицкой области (759 человек). Скончались 125 инфицированных, 246 пациентов выздоровели.

Ранее Зеленский сравнил эпидемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС. По его словам, ситуации похожи тем, что угроза при них является невидимой, но представляет серьезную опасность.