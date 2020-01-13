Вашингтон предложил Пхеньяну возобновить переговоры в Стокгольме

США обратились к Северной Кореей с предложением возобновить переговоры, которые в последний раз проходили в начале октября. Об этом в интервью изданию Axios рассказал советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен.

По его словам, Вашингтон желает провести новый этап переговоров в Стокгольме.

«Мы обращались по различным каналам, сообщали о желании возобновить эти переговоры в нужном русле и завершить денуклеаризацию Корейского полуострова», — заявил О'Брайен.

Также он позитивно отреагировал на тот факт, что Пхеньян отказался от ядерных испытаний на Рождество и Новый год. «Нас предупредили о «рождественском подарке», но он не пришел. Думаю, что это был обнадеживающий знак. Но, опять же, это не значит, что мы не увидим другие ядерные испытания в будущем», — добавил советник.

США и КНДР начали переговоры об отказе от ядерных испытаний в 2018 году, когда президент Дональд Трамп встретился с председателем Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре. Однако в декабре Пхеньян заявил, что Белый дом намеренно затягивает переговоры и исключил денуклеаризацию из повестки.