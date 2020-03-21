В КНДР сообщили о письме Трампа Ким Чен Ыну с предложением сотрудничества

Президент США Дональд Трамп обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с предложением о сотрудничестве в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы получили письмо от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленное товарищу Ким Чен Ыну, <...>, в котором Трамп выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе и наладить отношения между двумя странами», — говорится в публикации.

В КНДР отметили, что Трамп был впечатлен усилиями Пхеньяна в борьбе с эпидемией. Слова американского президента были высоко оценены в Северной Корее.

При этом ЦТАК сообщает, что по этому письму нельзя давать оценку двусторонних отношений КНДР и США. «Двусторонние отношения будут продолжать ухудшаться, если в них не будут обеспечены беспристрастность и баланс», — говорится в публикации.