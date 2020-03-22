Верховный лидер Ирана счел странным желание США помочь в борьбе с вирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи (Фото: Zuma / ТАСС)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что предложения властей США о помощи для борьбы с коронавирусом не вызывают доверия и являются «странными». Его слова передает Mehr.

Руководство США заявляло, что готово оказать медицинскую помощь, сказал Хаменеи. «Это очень странные слова», — добавил он. Он пояснил, что предложение кажется странным на фоне поступающих новостей о дефиците лекарств в самих США.

Кроме того, отметил Хаменеи, существует гипотеза о создании коронавируса американцами. «Я не знаю, насколько эти обвинения верны, но когда такие обвинения существуют, какой разумный человек станет принимать от вас лекарства», — сказал он, предположив, что предлагаемые США препараты могут быть направлены на дальнейшее распространение вируса. «Вам нельзя доверять», — заключил он.



О желании оказать гуманитарную помощь Ирану ранее, 20 марта, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что гуманитарная помощь для Ирана не подпадает под действие введенных США санкций и американские власти готовы поставить в страну лекарства.

По последним данным, число случаев коронавируса в Иране превышает 20,6 тыс. В США вирусом заразились более 26,7 тыс. человек.