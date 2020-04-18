СМИ сообщили о вылечившейся от коронавируса 107-летней жительнице Турции

Жительница Стамбула Хавахан Карадениз в возрасте 107 лет переболела коронавирусом и вылечилась от этого заболевания, сообщает агентство Anadolu.

7 апреля женщину с жалобами на кашель и высокую температуру доставили в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику, где она сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат.

По данным агентствам, пациентка выздоровела в течение одной недели. Медики полагают, что женщина смогла выздороветь за короткий срок благодаря сильному иммунитету. Сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома. Вместе с ней на карантине также находится ее внук Эндер Чыраг.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции зафиксировали 11 марта. Заболевшим оказался гражданин страны, который заразился коронавирусом после посещения Европы. Первый смертельный случай в Турции выявили 18 марта.