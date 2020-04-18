Захарова обвинила Би-би-си в предвзятом отношении к России из-за COVID-19

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Британский телеканал Би-би-си предвзято освещает действия России во время пандемии коронавируса, об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook.

«Это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности», — такими словами Захарова описала контент канала, посвященный России. Она уточнила, что Би-би-си «исполняет заказ» и тенденциозно преподносит российские меры по борьбе с коронавирусом, включая введение самоизоляции и отмену парада 9 мая.

Захарова отметила, что в то же время в Великобритании штрафуют российские СМИ за несбалансированную подачу информации. Представитель МИД России заявила, что действиям телеканала пора дать оценку, а ему самому следует перейти к новостям из Великобритании, поскольку там «есть что показать».

В начале марта московский суд оштрафовал BBC World News и его главного редактора Екатерину Якушенко на общую сумму 36 тыс. руб. за нарушение российского законодательства в сфере вещания. Суд рассмотрел четыре протокола о нарушениях, все они были административного характера, касаясь, например, отсутствия возрастной маркировки программ канала. В пресс-службе телеканала заявили РБК, что они «разочарованы» решением российского суда.