Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Состоятельных россиян долгое время обманывали в западных странах за их собственные деньги, написала в своем Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию», — заявила Захарова.

По словам Захаровой, «очень богатые» россияне сообщили ей о медицинском коллапсе в Лондоне на фоне ситуации c коронавирусом и обратились с просьбой о помощи с возвращением в Россию. В связи с чем представитель МИДа раскритиковала граждан России, которые много лет вкладывали деньги и строили бизнес за границей, а теперь во время пандемии вынуждены или хотят вернуться на родину. Захарова попросила таких россиян начать с «уважения» к России.

Захарова сообщила 27 марта, что до конца месяца МИД составит точный список россиян, которым нужна помощь с возвращением, и передаст данный перечень соответствующим компаниям. Министерство отправит список в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот».