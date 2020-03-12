Суд в Москве оштрафовал BBC World News и его главреда

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Мировой суд в Москве оштрафовал телеканал BBC World News и его главного редактора Екатерину Якушенко на общую сумму 36 тыс. руб. за нарушение российского законодательства в сфере вещания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего судья рассмотрела четыре протокола об административном правонарушении в отношении телеканала и Якушенко.

Два из них касались не предоставления экземпляров программ за 24 ноября 2019 года в ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Штраф для компании составил 10 тыс. руб., для главреда — 1 тыс. руб.

Еще два протокола было составлено по причине отсутствия возрастной маркировки для программ телеканала, которые вышли в эфир 21 января 2020 года. Суд назначил вещателю штраф в размере 20 тыс. руб. и Якушенко — 5 тыс. руб.