В общественном транспорте в Москве прекратят продажу одноразовых билетов

С 22 апреля в Москве для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Действие всех остальных видов билетов приостановят до 1 мая, неиспользованные поездки компенсируют позднее.

Для проезда нужно будет обязательно включить номер карты для проезда в свой цифровой пропуск, иначе карта не сработает. Сделать это нужно не менее чем за пять часов до первой поездки, уточнил мэр.

Отмечается, что получать новый цифровой пропуск не требуется, однако необходимо внести изменения в уже полученный документ на сайте mos.ru.