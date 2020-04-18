Пандемия коронавируса , 18 апр, 09:56
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Собянин сообщил о вводе цифровых пропусков для волонтеров
В Москве цифровые пропуска для передвижения по городу смогут получить волонтеры. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.
«Вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности», — говорится в сообщении.
Пропуск смогут получить те волонтеры, которые оформили личный номер в центре «Мосволонтер». Число пропусков, которое можно запросить в течение недели, не ограничено.
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