Собянин сообщил о вводе цифровых пропусков для волонтеров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве цифровые пропуска для передвижения по городу смогут получить волонтеры. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности», — говорится в сообщении.

Пропуск смогут получить те волонтеры, которые оформили личный номер в центре «Мосволонтер». Число пропусков, которое можно запросить в течение недели, не ограничено.

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