Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Серпухове Общество, 03:52 Врач оценил эффективность бани при лечении коронавируса Общество, 03:41 Трамп изменил оценку возможного числа жертв COVID-19 в США Политика, 03:36 СМИ узнали о планах Google выпустить «умную» дебетовую карту Технологии и медиа, 03:05 Трамп пообещал выделить на поддержку фермеров $19 млрд Политика, 02:51 В Ингушетии начались поиски пропавшей четырехлетней девочки Общество, 02:49 Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить во время эпидемии Общество, 02:31 Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19 Общество, 02:03 Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек Общество, 01:38 Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом Общество, 01:27 Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом Общество, 01:10 Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля Общество, 01:01 МВД Украины в случае скопления людей на Пасху будет задействовать спецназ Общество, 00:25 Министр экономики заявил о борьбе с лоббизмом при распределении льгот Экономика, 00:04
Пандемия коронавируса ,  
0 

Врач оценил эффективность бани при лечении коронавируса

В условиях повышенной влажности в бане вирус, возбуждающий COVID-19, долгое время сохраняется в воздухе, поэтому вдыхание такого пара может привести к инфицированию, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин в беседе с «Вечерней Москвой».

Так Володин ответил на вопрос о том, может ли традиционная русская баня, температура в которой достигает 100 градусов по Цельсию, уничтожить коронавирус в организме человека. Ранее группа французских ученых выяснила, что возбудитель COVID-19 погибает при температуре 92 градуса.

Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Общество

Володин добавил, что в бане несоблюдение санитарных норм в свою очередь может привести к грибковым или бактериальным поражениям кожи. Кроме того, посещение общественных бань сейчас запрещено из-за ситуации с коронавирусом, отметил он.

Кроме того, врач напомнил, что резкий перепад температур может оказать негативное влияние на иммунитет. «Для иммунитета все экстремальное — отнюдь не полезно», — сказал он. Также он посоветовал «не играть с иммунитетом», так как пока в точности не известно, как иммунная система реагирует на коронавирус.

Ранее Минздрав России предостерег от самолечения при коронавирусной инфекции. В ведомстве отметили, что все противовирусные препараты нужно принимать исключительно по назначению и под наблюдением лечащего врача. В министерстве также сообщили, что существует много медицинских препаратов, которые нельзя принимать вместе с терапией COVID-19.

Теги: коронавирус, баня, лечение
Материалы по теме
Минздрав предостерег от самолечения при COVID-19
Общество
Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса
Общество
В ФМБА разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter