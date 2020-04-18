Врач оценил эффективность бани при лечении коронавируса

В условиях повышенной влажности в бане вирус, возбуждающий COVID-19, долгое время сохраняется в воздухе, поэтому вдыхание такого пара может привести к инфицированию, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин в беседе с «Вечерней Москвой».

Так Володин ответил на вопрос о том, может ли традиционная русская баня, температура в которой достигает 100 градусов по Цельсию, уничтожить коронавирус в организме человека. Ранее группа французских ученых выяснила, что возбудитель COVID-19 погибает при температуре 92 градуса.

Володин добавил, что в бане несоблюдение санитарных норм в свою очередь может привести к грибковым или бактериальным поражениям кожи. Кроме того, посещение общественных бань сейчас запрещено из-за ситуации с коронавирусом, отметил он.

Кроме того, врач напомнил, что резкий перепад температур может оказать негативное влияние на иммунитет. «Для иммунитета все экстремальное — отнюдь не полезно», — сказал он. Также он посоветовал «не играть с иммунитетом», так как пока в точности не известно, как иммунная система реагирует на коронавирус.