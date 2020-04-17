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Мишустин поручил оперативно завершить ремонт дорог к медцентрам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оперативно завершить ремонт дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. Об этом сообщается на сайте правительства.

По его словам, очень важно, чтобы до медцентров можно было доехать быстро и легко. «Для этого нужно максимально оперативно привести в порядок или построить заново дороги, которые ведут к медицинским учреждениям», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Хорошая дорожная сеть необходима и для того, чтобы регионы могли принимать больных из других субъектов, отметил премьер. По его словам, более 800 магистралей, которые ведут к медцентрам, включены в программы модернизации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Премьер рассказал, что часть из них уже отремонтировали, и ремонт подобных дорог является приоритетом.

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Помимо ремонта дорожного полотна, нужно в короткие сроки сделать разметку, установить светофоры и барьерные ограждения, а также обеспечить безопасность строителей и проводить их медобследования, отметил он. Мишустин сообщил, что такая задача стоит в Новосибирской, Костромской, Самарской, Свердловской, Нижегородской областях, Ставропольском и Хабаровском краях, Крыму и ряде других регионов.

В начале апреля в Минфине заявляли, что из-за кризиса могут уточнить финансирование нацпроектов, однако решение еще не принято. Завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов также отмечал, что финансирование нацпроектов должны скорректировать. По его словам, это может быть не прямое сокращение расходов, а перенос проекта на более поздний срок. Климанов сообщал, что главным образом это может затронуть нацпроект по модернизации дорог.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Михаил Мишустин, дороги, ремонт, коронавирус
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