Мишустин поручил оперативно завершить ремонт дорог к медцентрам

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оперативно завершить ремонт дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. Об этом сообщается на сайте правительства.

По его словам, очень важно, чтобы до медцентров можно было доехать быстро и легко. «Для этого нужно максимально оперативно привести в порядок или построить заново дороги, которые ведут к медицинским учреждениям», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Хорошая дорожная сеть необходима и для того, чтобы регионы могли принимать больных из других субъектов, отметил премьер. По его словам, более 800 магистралей, которые ведут к медцентрам, включены в программы модернизации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Премьер рассказал, что часть из них уже отремонтировали, и ремонт подобных дорог является приоритетом.

Помимо ремонта дорожного полотна, нужно в короткие сроки сделать разметку, установить светофоры и барьерные ограждения, а также обеспечить безопасность строителей и проводить их медобследования, отметил он. Мишустин сообщил, что такая задача стоит в Новосибирской, Костромской, Самарской, Свердловской, Нижегородской областях, Ставропольском и Хабаровском краях, Крыму и ряде других регионов.