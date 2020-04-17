Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
Сколько стоит расшифровать геном человека и зачем это нужно Индустрия 4.0, 17:58  #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 17:55 Путин поручил проработать вопросы производства вакцины от коронавируса Общество, 17:54 Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября Общество, 17:46 MicroBT выпустила новые биткоин-майнеры Крипто, 17:32 Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair Бизнес, 17:31 В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы зараженного COVID-19 Общество, 17:20 Акции Gilead взлетели на 12% на новостях об успехе в лечении COVID-19 Quote, 17:18 Собянин заявил о появившемся «запасе прочности» медсистемы Москвы Общество, 17:15 Роспотребнадзор заявил о 50% бессимптомных случаев заболевания COVID-19 Общество, 17:08 СМИ назвали дату старта следующего розыгрыша Лиги чемпионов Спорт, 17:05 Мурашко сообщил о начале доклинических испытаний вакцин от коронавируса Общество, 17:01 На пару очков впереди: как Warby Parker захватила рынок оптики Pro, 16:59 Умерла сыгравшая главную роль в фильме «Июльский дождь» актриса Уралова Общество, 16:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин поручил проработать вопросы производства вакцины от коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил начать прорабатывать вопросы производства вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах, и об этом нужно позаботиться уже сейчас», — сказал он, отметив, что нужно начать подготовку процесса производства.

Глава государства отметил, что разработку вакцин ведут на семи научных площадках в России. По его словам, работа идет успешно, по крайней мере на некоторых из них.

В мире развернулась гонка за создание вакцины от коронавируса
Общество

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил президенту, что в стране приступили к доклиническим испытаниям вакцин. Он заявил, что есть «обнадеживающие результаты». Помимо этого пять препаратов для лечения коронавируса находятся на клинических испытаниях, еще четыре проходят государственную регистрацию.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что для разработки вакцины понадобится до полутора лет. Новосибирский центр вирусологии «Вектор» сообщал, что планирует приступить к тестированию вакцины на людях в мае.

В России число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 32 тыс. человек, 273 пациента умерли. Больше всего заболевших в Москве — более 18 тыс. В столице скончались 127 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, коронавирус, вакцина
Материалы по теме
Мурашко сообщил о начале доклинических испытаний вакцин от коронавируса
Общество
В мире развернулась гонка за создание вакцины от коронавируса
Общество
«Вектор» проведет первые испытания вакцины от вируса на 60 добровольцах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter