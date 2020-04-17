Путин поручил проработать вопросы производства вакцины от коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил начать прорабатывать вопросы производства вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах, и об этом нужно позаботиться уже сейчас», — сказал он, отметив, что нужно начать подготовку процесса производства.

Глава государства отметил, что разработку вакцин ведут на семи научных площадках в России. По его словам, работа идет успешно, по крайней мере на некоторых из них.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил президенту, что в стране приступили к доклиническим испытаниям вакцин. Он заявил, что есть «обнадеживающие результаты». Помимо этого пять препаратов для лечения коронавируса находятся на клинических испытаниях, еще четыре проходят государственную регистрацию.