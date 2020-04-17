Пандемия коронавируса , 17 апр, 15:42
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Суд прекратил дело против прошедшего через детскую площадку волонтера
Диана Максимихина и Александр Передрук
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении волонтера Дианы Максимихиной, рассказали РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Об этом также сообщил на своей странице в Facebook адвокат девушки Александр Передрук. По его словам, дело прекращено в связи с малозначительностью. Это был альтернативный довод защиты.
15 апреля полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной. Оно было возбуждено за проход через детскую площадку, посещение которых в городе запрещено.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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