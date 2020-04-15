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Пандемия коронавируса ,  
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Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку. Об этом РБК рассказал адвокат юридической службы «Апологии протеста» Александр Передрук.

Согласно постановлению петербургского правительства, жителям Петербурга не запрещено передвигаться по городу, если они осуществляют деятельность по оказанию транспортных услуг или доставки.

Как рассказал РБК адвокат подсудимой Александр Передрук, Диана Максимихина в качестве волонтера штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавируса вечером 11 апреля возвращалась домой после того, как принесла продукты пожилой женщине.

По его словам, путь Максимихиной пролегал через детскую площадку. «После того как девушка покинула территорию площадки, к ней подъехал автомобиль без каких-либо опознавательных знаков, из которого вышли сотрудники полиции. Полицейские попросили Диану остановиться и предъявить документы, после чего составили протокол. Теперь ей грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.», — сообщил Передрук.

Дело в отношении Максимихиной, которая обвиняется в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) рассмотрит Октябрьский районный суд Петербурга 17 апреля в 12:30, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Адвокат считает, что правоохранители неправомерно квалифицировали нарушение. «Если уж признаки правонарушения какие-либо высматриваются, то по ст. 20.6.1, которая предполагает вынесение предупреждения либо штрафа от 1 тыс. до 30 тыс. руб.

Также он отметил, что в Санкт-Петербурге установлен запрет на посещение детских площадок, которые его подсудимая не посещала. «Она лишь пересекала ее, потому что так лежал ее путь домой. В этом случае не происходит дополнительных контактов с людьми и поверхностями каких-либо предметов. Тем более она оказалась на улице не ради какого-то развлечения или досуга, а занималась общественно полезным делом», — добавил Передрук. Он выразил надежду, что суд согласится с доводами защиты.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Для граждан, которые пренебрегли самоизоляцией, штраф составит 4 тыс. руб., если нарушитель использовал транспортное средство, сумма увеличится до 5 тыс. Накануне аналогичный законопроект приняла Московская городская дума.

По данным на 15 апреля, число заразившихся коронавирусом в России достигло 24,5 тыс. человек, из них 198 скончались.

Теги: новости РБК, суд, Санкт-Петербург, волонтер
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