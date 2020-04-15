Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку

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Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку. Об этом РБК рассказал адвокат юридической службы «Апологии протеста» Александр Передрук.

Согласно постановлению петербургского правительства, жителям Петербурга не запрещено передвигаться по городу, если они осуществляют деятельность по оказанию транспортных услуг или доставки.

Как рассказал РБК адвокат подсудимой Александр Передрук, Диана Максимихина в качестве волонтера штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавируса вечером 11 апреля возвращалась домой после того, как принесла продукты пожилой женщине.

По его словам, путь Максимихиной пролегал через детскую площадку. «После того как девушка покинула территорию площадки, к ней подъехал автомобиль без каких-либо опознавательных знаков, из которого вышли сотрудники полиции. Полицейские попросили Диану остановиться и предъявить документы, после чего составили протокол. Теперь ей грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.», — сообщил Передрук.

Дело в отношении Максимихиной, которая обвиняется в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) рассмотрит Октябрьский районный суд Петербурга 17 апреля в 12:30, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.