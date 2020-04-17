Адвокат Абызова и Улюкаева частично признал свою вину

Адвокат экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Александр Вершинин частично признал свою вину в мошенничестве. Об этом РБК сообщил его защитник Алексей Кирсанов.

Кирсанов отказался от дальнейших комментариев до решения вопроса по мере пресечения Вершинину. Сегодня ее должен избрать Пресненский суд Москвы.

Вершинина задержали в столице 16 апреля. Адвокат известен по участию в делах двух экс-министров: Алексея Улюкаева, отвечавшего за экономическое развитие в 2013–2016 годах, и Михаила Абызова, министра по делам «открытого правительства» в 2012–2018 годах.

«Новая газета» называла Вершинина «близким товарищем» генерала ФСБ Олега Феоктистова, отвечавшего за оперативное сопровождение уголовных дел против крупных чиновников и бизнесменов в 2014–2016 годах.