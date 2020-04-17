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Адвокат Абызова и Улюкаева частично признал свою вину

Адвокат экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Александр Вершинин частично признал свою вину в мошенничестве. Об этом РБК сообщил его защитник Алексей Кирсанов.

Кирсанов отказался от дальнейших комментариев до решения вопроса по мере пресечения Вершинину. Сегодня ее должен избрать Пресненский суд Москвы.

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве адвокату Абызова
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Вершинина задержали в столице 16 апреля. Адвокат известен по участию в делах двух экс-министров: Алексея Улюкаева, отвечавшего за экономическое развитие в 2013–2016 годах, и Михаила Абызова, министра по делам «открытого правительства» в 2012–2018 годах.

«Новая газета» называла Вершинина «близким товарищем» генерала ФСБ Олега Феоктистова, отвечавшего за оперативное сопровождение уголовных дел против крупных чиновников и бизнесменов в 2014–2016 годах.

В Москве задержали адвоката Абызова и Улюкаева
Общество

Он также представлял в суде интересы заочно арестованных владельцев Промсвязьбанка, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, осужденного по делам о взятках от мафии экс-полковника СКР Михаила Максименко, ряда криминальных авторитетов.

Следствие предъявило Вершинину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Теги: новости РБК, адвокат, мошенничество
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Следствие предъявило обвинение в мошенничестве адвокату Абызова
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В Москве задержали адвоката Абызова и Улюкаева
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