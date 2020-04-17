Следствие предъявило обвинение в мошенничестве адвокату Абызова

Следователи предъявили обвинение адвокату экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Александру Вершинину. Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Кирсанов.

По его словам, обвинение предъявлено по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Он уточнил, что в пятницу, 17 апреля, Вершинину изберут меру пресечения.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СКР по Москве.

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