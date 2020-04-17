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В Республике Алтай выявили второй случай заражения коронавирусом

Фото: altai-republic.ru

В Республике Алтай, которая до вчерашнего дня оставалась последним российским регионом без выявленных случаев COVID-19, выявили второго пациента с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Вторым заболевшим стал муж жительницы Онгудайского района, у которой ранее 16 апреля была выявлена коронавирусная инфекция. Оба пациента были помещены в специализированный инфекционный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Горно-Алтайске.

Заражение коронавирусом выявлено в последнем регионе России
Общество

В правительстве региона отмечают, что у двоих дочерей супружеской пары и двоих их внуков, которые проживают вместе с заболевшими, тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Все они помещены на карантин, врачи обследуют лиц из их списка контактов.

К заболевшей COVID-19 супружеской паре ранее приезжали родственники из соседнего региона.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По словам главы республики Олега Хорохордина, заболевшей 16 апреля женщине 67 лет. Губернатор отметил, что несмотря на тот факт, что регион долгое время оставался единственным в стране без выявленных случаев COVID-19, власти не питали иллюзий и готовились к выявлению заразившихся.

В начале апреля Республика Алтай в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19 приостановила авиасообщение с Москвой.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Республика Алтай, эпидемия
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