В Республике Алтай выявили второй случай заражения коронавирусом

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В Республике Алтай, которая до вчерашнего дня оставалась последним российским регионом без выявленных случаев COVID-19, выявили второго пациента с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Вторым заболевшим стал муж жительницы Онгудайского района, у которой ранее 16 апреля была выявлена коронавирусная инфекция. Оба пациента были помещены в специализированный инфекционный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Горно-Алтайске.

В правительстве региона отмечают, что у двоих дочерей супружеской пары и двоих их внуков, которые проживают вместе с заболевшими, тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Все они помещены на карантин, врачи обследуют лиц из их списка контактов.

К заболевшей COVID-19 супружеской паре ранее приезжали родственники из соседнего региона.